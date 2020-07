Comissão Europeia assegura 300 milhões de doses de futura vacina para a covid-19

A Comissão Europeia anunciou, esta sexta-feira, que chegou a acordo com a farmacêutica Sanofi para a compra de uma vacina para a covid-19.

Em comunicado, a Comissão explica que o acordo prevê a compra 300 milhões de doses de uma futura vacina, assim que for desenvolvida e aprovada.

As negociações, que acontecem “em nome de todos os Estados-membros” da União Europeia, decorrem há semanas com seis farmacêuticas. A mesma nota explica que a compra não exclui novas reservas. “A Comissão continua intensas discussões com outros fabricantes de vacinas”, explicam os responsáveis em comunicado.