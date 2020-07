Reino Unido regista quase 900 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas

O número de mortes durante a pandemia covid-19 no Reino Unido aumentou hoje para 46.119 ao serem registadas 120 nas últimas 24 horas, anunciou hoje o Ministério da Saúde britânico.

Nas últimas 24 horas, foram também registados 880 novos casos de covid-19, elevando o total de pessoas infetadas com o novo coronavíris para 303.181.

Já ontem foi registado um número semelhantes de novos casos (846). Perante o agravamento da situação o primeiro-ministro britânico anunciou, esta sexta-feira, o adiamento da nova fase de desconfinamento durante, pelo menos, duas semanas.

Desta firma, ginásios e casinos continuam encerrados e cerimónias de casamento continuam a ficar limitadas a um número restrito de pessoas.