Mais 379 casos diários e 9 óbitos relacionados com o novo coronavírus em Itália

Nas últimas 24 horas foram confirmados 379 casos do novo coronavírus em Itália. No total já foram infetadas 247.537 pessoas no país. "O número de casos de infeção, mesmo que esteja tudo sob controlo, mostra uma tendência em alta", de acordo com as autoridades de saúde italianas.

Foram ainda confirmados mais nove óbitos desde ontem, elevando o número total de vítimas mortais relacionadas com o novo vírus para 35.141. Por outro lado, foram considerados curados 178 pacientes.

Esta sexta-feira, o ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, prorrogou a obrigatoriedade de respeitar duas semanas de quarentena para evitar contágios do novo coronavírus para os cidadãos oriundos da Bulgária e da Roménia que se desloquem a Itália. O país prorrogou ainda o estado de emergência até 15 de outubro para poder continuar a aplicar as medidas de contenção do novo coronavírus.