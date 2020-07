O ministro das Infraestruturas e da Habitação afirmou, esta sexta-feira, que é necessário aprender com o acidente que ocorreu esta tarde, em Soure.

"Acreditamos na ferrovia. Eu não diria que a ferrovia passa a ser um meio de transporte inseguro, mas não impede que os acidentes possam acontecer como este aconteceu. Mas temos de aprender com o que aconteceu para diminuir mais os riscos de acidentes na ferrovia", disse Pedro Nuno Santos, no local do acidente entre o Alfa Pendular e uma máquina que se encontrava na linha do comboio.

Durante a sua intervenção, o governante afirmou ainda que a ferrovia “é um dos meios de transporte mais seguros, mas infelizmente acontecem acidentes” e, recusando “especular sobre as causas do acidente”, garantiu que o episódio ia ser investigado pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) vai investigar as causas do acidente.

O Governo quer perceber "o que aconteceu de errado, o que poderia ter sido feito, para serem tiradas todas as ilações", sublinhou.