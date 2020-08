Bares e discotecas. IL questiona Governo sobre "discriminação"

A Iniciativa Liberal questionou, esta sexta-feira, o Governo sobre qual a justificação para a “discriminação” no que diz respeito aos horários de funcionamento entre restaurantes ares/discotecas, que, a partir de sábado poderão funcionar com as mesmas regras de cafés e pastelarias.

João Cotrim Figueiredo considera, na pergunta enviada, que "não se percebe que o Governo ache que uma pessoa vá no verão para uma discoteca, sem pista de dança e transformada em café".

De acordo com a resolução aprovada, esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, estes espaços poderão abrir portas, cumprindo o mesmo horário que cafés e pastelarias, “sem alterar a sua atividade”.