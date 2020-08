"Vou votar em Marcelo Rebelo de Sousa"

Regressou ao CDS quase 20 anos depois de se ter desfiliado. Foi importante para si voltar ao partido que liderou?

Foi um reencontro com a minha história. Correspondia a um desejo que já tinha manifestado há mais tempo. Fui a vários pontos do país a convite de estruturas do CDS e da Juventude Popular para participar em conferências. Houve uma reaproximação progressiva. Foi um processo natural e normal.

O CDS teve pouco mais de 4% nas últimas eleições legislativas. Como interpreta este resultado?

Não foi um resultado bom, mas também não foi a primeira vez. O CDS teve 4% por duas vezes quando eu era presidente da Juventude Centrista. Primeiro com Adriano Moreira e depois com Freitas do Amaral. Em 1987 elegemos quatro deputados e em 1991 cinco deputados.

Isso durante as maiorias absolutas de Cavaco Silva...

Exato. Muita gente vaticinou, nessa altura, o fim do CDS e a verdade é que não desapareceu. Começou a sua subida nas legislativas seguintes, em 1995, e depois teve presenças ativas na governação do país com Durão Barroso, Santana Lopes e Passos Coelho.

Foi consigo na liderança que o CDS conseguiu recuperar. Elegeu 15 deputados nas eleições em que o PS voltou ao poder com António Guterres. Como justifica essa recuperação?

Houve três fatores. O primeiro é que nós não vínhamos do nada. Os jovens que vinham da Juventude Centrista tinham uma atividade politica muita intensa no movimento associativo estudantil. Tínhamos aprendido a fazer politica fora do partido. Em segundo lugar, foi possível juntar a esses mais novos gente mais velha e com outra experiência do partido. Ao nosso lado estavam pessoas como Adriano Moreira, Girão Pereira ou Krus Abecassis. Tinham muita maturidade e ajudavam os mais novos. E, em terceiro lugar, a capacidade de atração de quadros novos. Foi a conjugação destes três elementos que ajudou à recuperação do CDS animados por um discurso de afirmação clara de um partido de direita. Sem qualquer medo de ser um partido de rutura com o sistema.

