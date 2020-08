Número de pacientes internados por covid-19 continua a diminuir

Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado, este sábado, pela DGS, já morreram 1.737 pessoas infetadas com o novo coronavírus desde o início do surto no país. Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais dois óbitos relacionados com covid-19, o que representa uma descida, tendo em conta que, esta sexta-feira, foram registados oito óbitos relacionados com a doença.

Apesar de o número de mortes ter diminuído, o número de novos infetados com o novo coronavírus aumentou, tendo sido registados, nas últimas 24 horas, 238 novos casos. No total, já há registo de que 51.210 pessoas contraíram a doença em Portugal.

Segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde, foram dadas como recuperadas da doença 300 pessoas, menos 43 do que na sexta-feira. No total, já reciperaram da doença 36.783 pacientes.

Depois de ter sido registado, esta sexta-feira, o número mais baixo de pacientes internados em dois meses, no boletim de hoje é registada uma nova descida. Há 375 pacientes com covid-19 hospitalizados - menos seis do que ontem -, entre os quais 40 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, menos um que ontem.

No relatório referente às últimas 24 horas, a DGS ecslarece que há uma descida do número total de casos nas regiões do Algarve, para 879, e dos Açores, para 167, "por força da necessidade de correção da série histórica e da real atribuição dos mesmos a outras regiões de saúde".

O Norte continua a ser a região com mais óbitos (828), seguido de Lisboa (605), Centro (252), Alentejo (22), Algarve (15) e Açores (15).

Dos 238 novos casos detetados nas últimas 24 horas, 164 são na região de Lisboa (26.231), sendo que o Norte soma 67 casos (18.742), o Centro 10 (252) e o Alentejo mais dois (736).

Casos Confirmados

989 meninos e 850 meninas com menos de 10 anos;

1.094 rapazes e 1.249 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

3.640 homens e 4.211 mulheres entre os 20 e 29 anos;

3.978 homens e 4.397 mulheres entre os 30 e 39 anos;

3.809 homens e 4.698 mulheres entre 40 e os 49 anos;

3.336 homens e 4.426 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

2.426 homens e 2.716 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.679 homens e 1.882 mulheres entre os 70 e os 79;

1.902 homens e 3.952 mulheres casos com mais de 80 anos;

44 homens e 32 mulheres cujo grupo etário é desconhecido

22.897 casos do sexo masculino e 28.413 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 homem e 3 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 10 mulheres entre os 40 e os 49 anos

38 homens e 17 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

106 homens e 48 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

207 homens e 130 mulheres entre os 70 e os 79;

505 homens e 660 mulheres com mais de 80 anos

868 óbitos do sexo masculino e 869 do sexo feminino