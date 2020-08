Comboio descarrila em Leiria após colidir com carro

Uma pessoa morreu, este sábado, na sequência de uma colisão entre um comboio e um veículo ligeiro de mercadorias, em Gândara, em Leiria.

O alerta terá sido dado às 17h13, segundo o Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Leiria, e, no local esteve a equipa da VMER, que declarou o óbito do condutor do veículo ligeiro no local. Segundo a mesma fonte, citada pela TVI, o comboio terá descarrilado e, por isso, a circulação na Linha do Oeste do Oeste encontrava-se interrompida pelas 18h10.

Não há registo de feridos.