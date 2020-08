Líder do CDSXXI marca presença em manifestação convocada por Ventura. "É sinal de que isto não é uma luta do CHEGA contra a extrema esquerda"

O líder do CDSXXI, Pedro Borges de Lemos, estará presente na contramanifestação convocada por André Ventura, e decorrerá no domingo

Em declarações ao jornal i, o líder do Chega afirmou estar “muito feliz” pela presença do centrista no encontro, que decorrerá na Praça do Município.

“É sinal de que isto não é uma luta do CHEGA contra a extrema esquerda, é uma preocupação transversal a toda a verdadeira direita”, afirmou, acrescentando esperar que os líderes do CDS, PSD e Iniciativa Liberal tomassem a mesma decisão. “Espero que o Francisco Rodrigues dos Santos, o Rui Rio e o João Cotrim de Figueiredo ponham os olhos neste exemplo”, acrescentou.

A manifestação decorrerá depois das concentrações antirracistas em homenagem ao ator Bruno Candé, assassinado no sábado passado, que aconteceram, esta sexta-feira, em Lisboa e Coimbra, e no sábado, no Porto e Braga.

“Esta vai ser uma manifestação para cumprir o que prometemos: sempre que a esquerda sair à rua para dizer que Portugal é um país racista, nós sairemos à rua com o dobro da força para mostrar que Portugal não é racista. As ruas são da direita desde o aparecimento do Chega”, afirmou, na altura da convocação, avançando que espera “várias centenas de pessoas” vindas de todo o país para “encher a Praça do Município”.