Tubarão em praia do Algarve

Animal avistado na praia do Barril, em Tavira

Um tubarão foi este domingo (pelas 14h20) avistado na Praia do Barril, em Tavira.

O nadador salvador apressou-se a hastear a bandeira vermelha e pediu aos banhistas que saíssem da água.

Esta não é uma situação inédita nesta praia algarvia, e a subida da temperatura da água nesta altura do ano justifica o fenómeno. Neste fim de semana a temperatura da água do mar no Algarve chegou aos 27ºC.

Em 2017, a praia do Barril também foi evacuada depois de ter sido avistado um tubarão mas a Polícia Marítima não encontrou vestígios do animal.