Incêndios. Trânsito na estrada de Sintra permanece cortado

A Câmara Municipal de Sintra vai manter o trânsito na estrada de Sintra cortado até ao final do dia de quarta-feira. Em causa está o elevado risco de incêndio e elevadas temperaturas.

A circulação automóvel está condicionada desde o dia 17 de julho e assim vai permanecer, exceto para os moradores e para a passagem de transportes públicos. A informação foi avançada este domingo pelo município através de um comunicado, que alertou para o “risco de incêndio rural elevado e muito elevado até quarta-feira”.

“Urge proteger quem vive e visita Sintra com a adoção de medidas adequadas no âmbito da Proteção Civil. Urge preservar a serra de Sintra, Património Mundial UNESCO da Paisagem Cultural, e defendê-la para as gerações vindouras”, acrescentou a Câmara Municipal de Sintra no documento. A situação será avaliada a cada 12 horas, “podendo a interdição ser agravada ou desagravada, tendo em conta as condições que se possam vir a registar”.