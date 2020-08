PJ detém em flagrante homem de 61 anos com pornografia infantil

Reformado, 61 anos e sem antecedentes criminais – este é o perfil do homem que a Polícia Judiciária deteve na zona Sul do país. O homem foi apanhado em flagrante com vídeos de pornografia infantil, estando agora acusado do crime de pornografia de menores na forma agravada.

Em comunicado, a Polícia Judiciária informou que o homem tinha em sua posse milhares de vídeos e de fotografias de cariz pornográfico. Algumas crianças tinham apenas cinco anos e foram filmadas, em nudez integral, durante atos sexuais.

O suspeito foi presente a tribunal para primeiro interrogatório, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.