Mais uma semana de temperaturas elevadas e risco de incêndio no máximo

Os termómetros continuam a marcar temperaturas elevadas esta semana, chegando em algumas zonas do país aos 37ºC em Évora. O risco de incêndio acompanha a evolução das temperaturas e mantém-se também elevados. Segundo os dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), não existem estas semana zonas marcadas a verde. Ou seja, zonas onde o risco de incêndio é reduzido. O mapa de Portugal está pintado com as cores mais preocupantes. Risco Máximo para o Sul, Norte e zona interior do país, risco elevado e muito elevado para o restante território.

Segundo os dados da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), não se registaram este domingo incêndios de grandes dimensões. Durante a tarde, as chamas começaram a deflagrar em Sobrado, distrito de Valongo, estando no local 65 bombeiro a combater o incêndio e um meio aéreo. Um pouco mais a norte, em Mondim de Basto, Vila Real, regista-se a fase de rescaldo do incêndio que começou esta sexta-feira. Estão no local 109 bombeiros para evitar reacendimentos.