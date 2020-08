Immobile vence Bota de Ouro; Cristiano Ronaldo em terceiro

Ciro Immobile venceu pela primeira vez a Bota de Ouro, prémio relativo ao melhor marcador de todas as ligas europeias.

O avançado da Lazio assinou 36 golos na Liga italiana e conquistou o troféu com um total de 72 pontos. Em segundo lugar ficou Robert Lewandowski (Bayern Munique), com 34 golos (68 pontos). Cristiano Ronaldo fechou o pódio, com 31 golos (62 pontos).

O atacante da formação romana fez o último golo da temporada frente ao Nápoles, este sábado, na última 38.ª e última jornada da prova transalpina. Já o internacional português não foi convocado para o encontro entre a Juventus e a Roma, apontando o foco já para a Liga dos Campeões, prova em que o clube de Turim volta a entrar em ação na próxima sexta-feira (7 de agosto), com a receção ao Lyon. Recorde-se que a equipa de Maurizio Sarri já tinha garantido o nono título consecutivo na Serie A e está em desvantagem nos oitavos-de-final da prova milionária depois de ter perdido por 1-0 no encontro da primeira mão.

De resto, Immobile alcançou ainda outra marca: com 36 golos, igualou Gonzalo Higuaín (Juventus) no topo da lista dos melhores marcadores numa só época na Serie A.