Risco de Incêndio. Portugal em situação de alerta até 4 de agosto

O Governo decidiu colocar Portugal Continental em situação de alerta devido ao risco de incêndios a partir das 20 horas deste domingo até às 23h59 de 4 de agosto. A decisão resulta de um despacho conjunto do Ministério da Administração Interna, do Ministério do Ambiente, do Ministério da Defesa e do Ministério da Agricultura.

Segundo a nota oficial, a medida "decorre da necessidade de adotar medidas preventivas e especiais de reação face ao risco de incêndio máximo e muito elevado previsto pelo IPMA na maioria dos concelhos do continente nos próximos dias".

Na prática são proibidas queimadas, fogo de artifício ou o recurso a maquinaria agrícola.