Testes e Covid

por Pedro D'Anunciação

Penso ter sido no Expresso que li a intenção reafirmada pela Direcção Geralde Saúde e penso que pelo Governo de fazer menos testes para dar umaideia menos catastrofista da situação em Portugal. È uma nova norma sobre o assunto, que segundo a Ordem dos Médicos era perfeitamente desnecessária, para não dizer perniciosa.

Conclusão imediata: Portugal vai tornar-se ainda menos seguro, acho eu e muito mais gente, pelo que devem vir menos turistas ainda, ao rev´s do que saloiamente se pretende. Para alterar esta situação, talvez seja imprescindível mudar de primeiro-ministro, mas com garantias neste aspecto. António Costa faz-me lembrar há muito Trump, que também teve a ideia de realizar menos testes, para dar uma imagem menos catastrofista do país. Alguém lembrava com razão que, se houvesse uma diminuição nos testes de gravidez, mesmo que os bebés continuassem a nascer, mas longe

dos holofotes das estatísticas, era como se houvesse menos bebés ainda, sem contudo os haver realmente.

Suponho ser o que Costa e Trump querem.

Ainda por cima, penso que no trabalho no Expresso, vi declarações de um tal Rui de Portugal, um assessor para o Governo da luta anti-Covid em Lisboa (talvez o responsável por este aumento absurdo de casos na região, já fora de tempo, e com bastante tempo para a preparação de os evitar), e fiquei a pensar que ele dava tanto para assessorar Costa como Trump. Para desgraça dos dois povos e de quem os adora.