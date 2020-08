Efemérides de 3 de agosto

1492 A armada de Cristóvão Colombo (1451-1506) partiu há 528 anos do porto andaluz de Palos de La Frontera, em direção à Índia, ao serviço dos Reis Católicos de Espanha, depois da fuga do Portugal de D. João II (1455-95) e de viver e casar no Porto Santo, e acaba por chegar à América por puro engano.

1645 Na insurreição Pernambucana que levaria à retome do controlo português da região, ocorreu há 375 anos a Batalha do Monte das Tabocas entre as forças da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais e a milícia luso-brasileira.

1778 Foi inaugurado há 242 anos o Teatro La Scala de Milão, em Itália, uma das mais famosas casas de ópera do mundo.

1842 Teve lugar há 178 anos a primeira greve geral da era industrial, com 10 mil mineiros ingleses a juntarem-se aos operários de North Staffordshire, na luta por melhores salários, atingindo a paralisação atinge todos os sectores da economia britânica.

1946 O Portugal salazarista apresentou há 74 anos o pedido de adesão à ONU, candidatura que foi inicialmente recusada devido à natureza ditatorial do regime.

1959 Foi há 61 anos o Massacre do Pidjiguiti, na Guiné sob administração portuguesa, em que as autoridades coloniais ordenaram a carga policial sobre os trabalhadores do porto de Bissau, em greve, resultando 50 mortos e um apoio inesperado à luta pela independência do PAIGC (criado 3 anos antes).

1968 O ditador Oliveira Salazar (1889-1970, à frente do Governo desde 1932) caiu há 50 anos de uma cadeira, no Forte de Santo António do Estoril (sua residência de férias), queda que deverá já ter sido provocada por um AVC, abrindo caminho à sua sucessão por Marcello Caetano (1906-80).

1977 A Tandy Corporation anunciou há 43 anos o TRS-80, um dos primeiros computadores pessoais produzidos em massa.

2001 O primeiro veredicto do Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia, presidido pelo português Almiro Rodrigues, há 19 anos, condenou o general sérvio-bósnio Radislav Krstic a 46 de prisão.

2016 Centenas de carros arderam há 4 anos, num incêndio de grandes proporções que deflagrou no parque de estacionamento do Festival Andanças, em Castelo de Vide.

2017 Um estudo realizado por um economista da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, há 3 anos, indicou que a escravidão humana é, hoje em dia, muito mais lucrativa do que a praticada nos séculos XVIII e XIX, que recorria a escravos do continente Africano.

2019 Há 1 ano, no Texas, um homem voltou a usar a liberdade de posse de armas para deixar pelo caminho 22 mortos e 20 feridos, num tiroteio no centro comercial de El Paso.