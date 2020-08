Grupo Abanca reduz lucros em 47% para 133 milhões no 1.º semestre

O grupo espanhol Abanca teve lucros consolidados de 133 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, menos 47% do que no mesmo período de 2019. Nos primeiros seis meses do ano, o grupo espanhol constituiu 163 milhões de euros de provisões para fazer face a perdas desencadeadas pela crise pandémica.

O banco espanhol comprou em 2018 a unidade de banca de retalho do Deutsche Bank (DB PCB). Até então, apenas tinha uma pequena operação em Portugal, com quatro balcões.

O Abanca tem, atualmente, em Portugal 70 agências, com 500 colaboradores e mais de 80.000 clientes, segundo informação da entidade financeira referente a junho.

Em Espanha, em 2019, o Abanca comprou à Caixa Geral de Depósitos a sua filial, o Banco Caixa Geral.

Em janeiro, foi conhecido o interesse do Abanca em iniciar negociações para a compra de 95% do Eurobic (depois de este ter anunciado que a empresária Isabel dos Santos iria abandonar a estrutura acionista do banco português, uma medida para "salvaguardar a confiança na instituição", segundo a entidade financeira, após a divulgação de documentos de uma investigação jornalística, num caso designado de 'Luanda Leaks').

Em maio, o Abanca disse que tinha renovado a aposta na compra do Eurobic, mas por um preço inferior ao inicial, devido ao "efeito adverso" provocado pela covid-19.

Contudo, em junho, o grupo espanhol anunciou que desistiu de comprar o EuroBic "uma vez que as condições acordadas para o referido objetivo não foram cumpridas".