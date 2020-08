Mercado abastecedor de Braga aumentou volume de negócios em 38%

O segundo trimestre de 2020 fica assinalado com um resultado líquido de 151,1 mil euros. Para esta evolução, contribuiu o aumento do volume de negócios em 87,6 mil euros (+22,1%).

O Mercado Abastecedor de Braga (MARB) confirmou em 2019 um aumento da rentabilidade e da solidez da sua estrutura financeira, verificada ao longo dos últimos quatro anos. Neste período, o MARB – empresa pública que conta entre os seus acionistas a Câmara de Braga – registou uma subida do seu volume de negócios em mais de 38%. O resultado líquido recorrente cresceu acima dos 768% e o EBITDA aumentou 294%. Os resultados permitiram, entretanto, a redução da dívida financeira líquida da entidade em 2%.

No segundo trimestre deste ano, o MARB – o maior centro de logística e de distribuição alimentar que serve os distritos do norte do país e a Galiza – obteve uma melhoria significativa, em comparação com o mesmo período de 2019, pese a pandemia de covid-19.

O segundo trimestre de 2020 fica assinalado com um resultado líquido de 151,1 mil euros, correspondendo a uma margem líquida sobre os rendimentos operacionais de 30%, superior ao mesmo período do ano anterior em 22,5%, e acima das estimativas em 4,4%, apresentando uma rentabilidade do capital próprio (anualizada) de 8,1%.

Para a evolução da rentabilidade operacional contribuiu, maioritariamente o aumento do volume de negócios em 87,6 mil euros (+22,1%), impulsionado pelo aumento das taxas de utilização, que cresceram 86,6 mil euros (+24,3%), refletindo o início da atividade do novo entreposto logístico. Neste período, a dívida financeira líquida foi reduzida em 3,3%.

Em relação aos dados do último relatório e contas referente a 2019, o destaque vai para um resultado líquido positivo de 234,7 mil euros, valor superior ao registado no ano 2018 em 51,3 mil euros (+28%).