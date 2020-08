Cultura

6 de agosto 2020

Leitores já escolheram: Nicholas Ratcliffe vai tocar “Foolish Games” este sábado no SOL

Nicholas Ratcliffe volta a tocar no próximo sábado no SOL e no Facebook do SOL, pelas 22 horas. Como já é habitual, o guitarrista e compositor do grupo Café D’Alma pediu aos leitores que escolhessem a música que gostariam de ouvir. “Foolish Games” de Jewel foi a escolhida.