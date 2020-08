Pela primeira vez não há nenhuma morte por covid-19 em Portugal desde 16 de março

De acordo com o boletim da DGS desta segunda-feira, há ainda mais 106 infetados, o número mais baixo desde o dia 3 de maio.

Portugal não registou qualquer óbito por covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelado esta segunda-feira, o número de óbitos no país devido ao novo coronavírus, desde o início da pandemia, manteve-se nos 1.738. Tal não acontecia no país desde o dia 16 de março.

Já o número de infetados aumentou para 51.569, depois de serem diagnosticados mais 106 novos casos, o que equivale a um aumento de 0,2%. A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que regista mais novos casos: 66 dos 106 novos casos (62%) foram diagnosticados na região.

Segundo o boletim da DGS, foram dadas como recuperadas da doença mais 127 pessoas face ao último balanço. No total, já recuperaram 37.111 pacientes.

Por outro lado, o número de doentes internados voltou a aumentar. São agora 390 os doentes em internamento hospitalar, mais 12 do que no domingo, dos quais 42 estão em cuidados intensivos, mais um face ao último boletim.

Aguardam resultado laboratorial 1.423 pessoas e autoridades de saúde têm sob vigilância 36.481 contactos. Há atualmente 12.720 casos ativos da doença no país.

Caracterização dos casos confirmados:

- 1000 meninos e 864 meninas com menos de 10 anos;

- 1.106 rapazes e 1.260 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

- 3.664 homens e 4.228 mulheres entre os 20 e 29 anos;

- 4.002 homens e 4.425 mulheres entre os 30 e 39 anos;

- 3.827 homens e 4.715 mulheres entre 40 e os 49 anos;

- 3.353 homens e 4.440 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

- 2.431 homens e 2.729 mulheres entre os 60 e 69 anos;

- 1.686 homens e 1.893 mulheres entre os 70 e os 79;

- 1.906 homens e 3.964 mulheres casos com mais de 80 anos;

- 44 homens e 32 mulheres cujo grupo etário é desconhecido

23.019 casos do sexo masculino e 28.550 do sexo feminino

Óbitos:

- 1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

- 1 homem e 3 mulheres entre os 30 e os 39 anos;

- 10 homens e 10 mulheres entre os 40 e os 49 anos

- 38 homens e 17 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

- 107 homens e 48 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

- 207 homens e 130 mulheres entre os 70 e os 79;

505 homens e 660 mulheres com mais de 80 anos