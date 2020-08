Médias dos exames nacionais aumentam mais de três valores

À exceção de duas disciplinas, todas as provas registaram uma média mais alta do que em 2019.

À exceção de duas disciplinas, as médias dos exames nacionais aumentaram até 3,3 valores face ao ano passado.

De acordo com os dados do Júri Nacional de Exames, a maior subida registou-se no exame de Francês. Face a 2019, a média subiu 3,8 valores ( de 11,3 para 15,2). Também na prova de Alemão foi registado uma das maiores variações – do ano passado para este ano as notas subiram, em média, 3,5 valores. Já na prova de Biologia e Geologia a média subiu 3,3 valores, registando uma classificação média de 14 valores.

Também em Física e Química os alunos melhoraram a média, registando um aumento de 3,2 valores face ao ano passado, passando a nota média de 10 para 13,2 valores.

Ainda que não tenham registado um aumento tão significativo, também as provas de Português e Matemática A registaram um aumento – de 0,2 e 1,8 valores.