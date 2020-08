Orgulhosa, Rita Ferro Rodrigues revela que filha teve 20 no exame nacional de História

Rita Ferro Rodrigues utilizou as redes sociais, esta segunda-feira, para sublinhar o esforço e dedicação da filha, Leonor, que obteve 20 valores no exame nacional de História.

Numa publicação partilhada no Instagram, a apresentadora mostrou-se orgulhosa do feito da filha e foram várias as caras conhecidas que comentaram a publicação e elogiaram o trabalho de Leonor.

“A minha filha Leonor teve 20 no exame nacional de História. Num ano particularmente difícil a todos os níveis, a Leonor superou-se , estudou muito - nada se faz sem trabalho árduo e sacou a nota impossível - aquela que ela, nas suas inúmeras inseguranças, achava jamais ser capaz de tirar. É por isso que estou tão orgulhosa da minha rapariga (tanto que acho que vou passar o dia agrafada a ela aos abraços, sabendo que me vai enxotar com uma gargalhada e ‘aiii que mãe melga que eu tenho’ )”, escreveu.

“Piu piu da mãe, babo de orgulho em ti”, rematou.

Iva Domingues foi uma das muitas pessoas que reagiram à notícia. "O orgulho da sua tia", comentou. Também Cláudia Vieira parabenizou a jovem. "Wooow, muitos parabéns", escreveu.