Irmão de Frank Ocean morre aos 18 anos

O músico Frank Ocean está de luto depois do seu irmão mais novo, Ryan Breaux, de 18 anos, perder a vida na madrugada deste domingo.

De acordo com a imprensa internacional, Ryan Breaux acabou por morrer na sequência de um acidente rodoviário em Thousand Oaks, na Califórnia. O carro onde o jovem seguia terá saído da estrada e embatido contra uma árvore, incendiando-se de seguida. Além do irmão do músico, também um outro ocupante do veículo acabou por perder a vida.

Os óbitos foram declarados no local.