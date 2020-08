DJ cospe álcool em cima de clientes em bar da praia em Espanha | Vídeo

Um vídeo de um membro do grupo de música espanhol Les Castizos está a ser criticado nas redes sociais por ter cuspido álcool de uma garrafa numa festa para cima de clientes num bar da praia, em Torremolinos, Espanha, numa altura em que o país enfrenta um aumento no número de casos diários de covid-19.

Nas imagens pode ver-se Fati Sotomayor a levar álcool à boca e a cuspir para cima das pessoas de seguida. Também é possível ver que as pessoas na festa não estão a cumprir com as normas de distanciamento para evitar a propação do vírus.

A situação está a ser investigada pelo governo da Andaluzia, segundo o jornal espanhol El Confidencial, para apurar as reponsabilidades na organização do evento. Fati Sotomayor já veio a público pedir desculpa pela situação e diz estar "envergonhado e arrependido" com a sua atitude. Além disso, o músico pediu desculpa aos seus colegas que estão a passar por dificuldades devido à pandemia mundial que obrigou o setor musical a parar.

O autarca de Torremolinos, José Ortiz, publicou um comunicado, onde garantiu que depois desta situação as autoridades irão estar mais atentas à organização de eventos e presentes em bares e áreas de lazer. "Devemos ser responsáveis pelo cumprimento das regras destinadas a prevenir o contágio, dando prioridade à saúde, para que a nossa cidade possa continuar neste delicado equilíbrio com a sua atividade económica”, afirmou Ortiz nas redes sociais.