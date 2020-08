Anacom. Rede móvel da Vodafone tem "o melhor desempenho" em Lisboa

Nas tecnologias 3G e 4G observaram-se "desempenhos inferiores e as diferenças entre operadores foram mais significativas, destacando-se o melhor desempenho da Vodafone", refere o estudo da entidade liderada por João Cadete Matos.

A Anacom apresentou esta segunda-feira um estudo relativo à qualidade das redes de telecomunicações 2G, 3G e 4G na Área Metropolitana de Lisboa – o terceiro estudo de avaliação da qualidade das redes publicado este ano pela entidade liderada por João Cadete de Matos depois das regiões do Alentejo e Norte.

O relatório da Anacom revelou que a cobertura prestada pela Meo, Nos e Vodafone apresentou um "bom desempenho global”, mas enquanto na tecnologia 2G se registaram níveis de "desempenho mais elevados, com diferenças pouco expressivas entre operadores", no 3G e 4G observaram-se "desempenhos inferiores e as diferenças entre operadores foram mais significativas, destacando-se o melhor desempenho da Vodafone".

O serviço de voz apresentou "bom desempenho global", não se observando diferenças entre operadores no que toca às capacidades de estabelecimento e de retenção de chamadas. "Em relação à integridade da conversação e ao período médio necessário para estabelecer uma chamada, registaram-se diferenças entre operadores, embora pouco relevantes na perspetiva de utilizador", lê-se no relatório.

Nos serviços de dados, também se registou um bom desempenho global, não havendo diferenças entre operadores em relação "às capacidades de estabelecimento e de retenção de sessões de dados, em todos os serviços analisados". No que diz respeito à transferência de ficheiros, registaram-se diferenças nas transferência de dados, “com algumas diferenças de desempenho entre os operadores", nomeadamente no download, onde a Vodafone teve a melhor pontuação. Já no upload a melhor prestação foi da Vodafone e da Nos.

A análise do regulador abrangeu 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa (num total de três mil quilómetros quadrados, correspondente a 3% da superfície terrestre do país. A Anacom já anunciou que irá realizar os próximos estudos nas regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.