Linkin Park vão celebrar 20 anos de Hybrid Theory, o seu álbum de estreia

Os Linkin Park vão celebrar os 20 anos do seu álbum de estreia, Hybrid Theory, porém, decidiram manter as celebrações em segredo. “Estamos a planear algumas coisas divertidas. Tudo o que posso dizer é que trabalhámos no duro - e não falo só da banda", disse Mike Shinoda à revista Kerrang.

O músico explicou que houve um grande envolvimento por parte da editora com quem trabalham há muito tempo. “Fizemos o nosso melhor para falar com muita gente que é, de certo modo, da nossa família", explicou.

O músico confessou, porém, que o problema de manter as celebrações em segredo é que os fãs da banda eram “muito criativos”. “Têm ideias em grande, e às vezes essas ideias em grande são melhores que as nossas ideias", brincou.