Jorge Jesus: "Vim para ganhar mas também para unir a nação benfiquista"

Jorge Jesus foi esta segunda-feira apresentado como o novo treinador do Benfica.

No Benfica Campus, no Seixal, o técnico de 66 anos garantiu que volta para "ganhar títulos" e também "para unir a nação benfiquista". O treinador amadorense diz ainda que acredita no "projeto para dar prestígio internacional ao Benfica".

"Agradeço ao presidente por acreditar no meu trabalho. Acredito no projeto do presidente, acredito no presidente a 100 por cento e no projeto que ele tem para o Benfica. Falando de todos os benfiquistas, quero expressar: vim para ganhar, estou habituado a ganhar mas também para unir a nação benfiquista. É muito importante como está na águia, um somos todos", afirmou.

"Vim, como em 19 de junho, com a mesma vontade e convicção. Estou determinado em voltar a ganhar coisas importantes. Não vim para o Benfica reformar-me. Ofereceu-me quatro anos. Disse não quero, quero um ano. Ele disse 'não, dois pelo menos'. E aceitei", revelou.

"Vim ganhar menos que no Flamengo, vim porque acredito no projeto e para dar prestígio internacional ao Benfica. Quando saí ganhámos tudo, vim agora com essa convicção. Não sou o salvador. Cheguei de um grande clube também. Agradeço o carinho que me deram. Para vir para o Benfica tinha de haver uma causa muito grande: voltar a ganhar, com todos os benfiquistas unidos", rematou.

Jesus regressa ao Benfica cinco anos depois da sua primeira passagem pelo clube (entre 2009 e 2015), altura em que conquistou 10 troféus, entre os quais três campeonatos nacionais.

Na cerimónia de apresentação, o presidente Luís Filipe Vieira pediu títulos nacionais e na Europa: "Jorge, queremos a hegemonia do futebol português e ganhar na Europa".