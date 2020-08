Quase mil novos casos confirmados em Espanha nos últimos três dias

As autoridades de saúde espanholas anunciaram, esta segunda-feira, os dados dos últimos três dias em relação à covid-19 e revelaram que foram registados mais 8.532 novos casos do novo coronavírus - dos quais 968 foram confirmados nas últimas 24 horas- e mais 27 óbitos no país. No total já morreram 28.472 pessoas em Espanha desde o início da pandemia e 297.054 contraíram a doença.

O diretor do centro de coordenação de alertas e emergências sanitárias, Fernando Simón, afirmou que o número de casos e surtos no país estão a aumentar diariamente, esta segunda-feira, sendo que a Catalunha e a Comunidade de Madrid são as mais afetadas, e revelou ainda que existem 560 surtos em todo o país.