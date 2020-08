Incêndio lavra com "forte intensidade" em Abrantes

De acordo com o site oficial da Proteção Civil, pelas 19h30, 179 bombeiros combatiam as chamas, apoiados por 47 meios terrestres e nove meios aéreos.

Um incêndio florestal está a lavrar com “forte intensidade” em Esteveira, concelho de Abrantes.

"O incêndio está a lavrar com forte intensidade, em zona de eucaliptal e pinhal, e com muito vento no local", disse à agência Lusa, o comandante Jorge Gama, do Comando Distrital da Proteção Civil (CDOS) de Santarém.

De acordo com o site oficial da Proteção Civil, pelas 19h30, 179 bombeiros combatiam as chamas, apoiados por 47 meios terrestres e nove meios aéreos.

À agência noticiosa, o comandante Jorge Gama disse que "houve várias casas em perigo, que estavam próximas das chamas, mas as habitações foram defendidas e o incêndio passou perto sem causar quaisquer danos humanos ou patrimoniais".

Neste momento, o incêndio, que deflagrou pelas 17h35, lavra em zona de mato, eucaliptal e pinhal, sem habitações por perto.