O Rei emérito terá tido, no entanto, uma curta passagem por Portugal.

O Rei emérito Juan Carlos estará na República Dominicana segundo avança o jornal ABC, esta segunda-feira.

De acordo com a publicação espanhola, Juan Carlos terá viajado, durante o fim de semana, para Sanxenxo, em Pontevedra, na Galiza, de onde seguiu para o Porto. Daí, terá apanhado um avião até ao aeroporto de Santo Domingo.

Perante a repercussão pública das investigações sobre os alegados fundos do Rei emérito em paraísos fiscais, este abandonou Espanha e, segundo a mesma publicação, terá recebido vários convites na altura em que estas revelações foram tornadas públicas.

Recorde-se que, esta segunda-feira, foi emitido um comunicado pela Casa Real espanhola, no qual é dado a conhecer que Juan Carlos transmitiu ao filho, o Rei Filipe VI, que deixava de viver no Palácio de Zarzuela e que ia sair de Espanha, perante “a repercussão pública” de “certos eventos do passado”.