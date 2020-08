Tripulantes são salvos na Indonésia depois de escreverem um SOS gigante no areal

Três homens foram resgatados da ilha Pikelot, uma pequena ilha no Pacifíco, depois de terem escrito SOS em letras gigantes no areal.

Os homens foram resgatados por militares australianos e norte-americanos, três dias depois de terem partido de Pulawat, nos Estados Federados da Micronésia, num barco com sete metros. Os tripulantes, que, segundo as autoridades se encontravam “em boas condições” e sem ferimentos, foram encontrados três dias depois a 190 quilómetros do local de onde partiram.

Um helicóptero australiano terá aterrado na praia e os homens terão recebido, de imediato, comida e água. Depois, um navio patrulha resgatou-os.

Os Estados Federados da Micronésia têm mais de 600 pequenas ilhas espalhadas pelo Pacifíco, e esta é a segunda intervenção nesta zona, nos últimos dias.

#YourADF working together with partners in the Pacific to locate and coordinate the rescue of three sailors from the 🇫🇲. BZ to HMAS Canberra embarked helicopters & personnel involved.



📖: https://t.co/Qhpvju1P7S #PacificMaritimeSecurity pic.twitter.com/eWBjizBoGA