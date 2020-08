Confirmados 45 casos de covid-19 em lar do Porto

Quarenta e cinco pessoas de um lar do Porto estão infetadas com o novo coronavírus.

Segundo fonte da Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN), citada pela agência Lusa, destes 45 casos positivos de covid-19, 34 são utentes e 11 profissionais. Até ao momento, registam-se quatro internamentos.

De acordo com a mesma fonte, todos os utentes e profissionais do lar foram testados, num total de 225 pessoas. Contudo, a ARNS não soube precisar se a totalidade dos resultados já é conhecida.

O primeiro caso de covid-19 na instituição, a residência sénior Montepio da Rua do Breiner, foi detetado na quarta-feira.

"A situação começa a ficar controlada", disse a fonte da ARSN, realçando que em causa está um "foco" de infeção e não um "surto".

Numa resposta escrita à agência noticiosa, a empresa Residências Montepio disse ter conseguido "isolar a cadeia de contágio". "Estamos a manter um controlo rígido e próximo com os residentes, com as equipas e com as famílias", garantiu, explicando que "neste caso específico, que se restringe unicamente à Residência Porto - Rua do Breiner".