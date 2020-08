EDP Renováveis. Novo parque eólico de Harvest Ridge (EUA) já está operacional

O equipamento com 200 MW está totalmente operacional e a produzir energia limpa. Com o Harvest Ridge e os restantes seis parques eólicos, a EDP Renováveis já produz energia limpa para abastecer anualmente cerca de 412 mil famílias do Illinois.

A EDP Renováveis concluiu a construção do parque eólico de Harvest Ridge, em Douglas County, no Illinois (Estados Unidos), anunciou, esta terça-feira, a empresa. O equipamento com 200 MW está totalmente operacional e a produzir energia limpa – com o Harvest Ridge e os restantes seis parques eólicos, a EDP Renováveis já produz energia limpa para abastecer anualmente cerca de 412 mil famílias do Illinois.

Em comunicado, a EDP Renováveis afirma que o parque eólico de Harvest Ridge “irá trazer várias vantagens para Douglas County e para as comunidades locais”. “Para além de estimular a economia local, vai contribuir positivamente para o ambiente, poupando mais de 1343 mil milhões de litros de água todos os anos e evitando as emissões de carbono das centrais de combustíveis fósseis, que são as que mais contribuem para as alterações climáticas. A construção deste parque eólico requereu dezenas de subempreiteiros, incluindo muitas empresas locais”, refere a nota.

O comunicado acrescenta que “através de contratos de compra e venda de energia elétrica (PPA, na sigla em inglês) a longo prazo, a Wabash Valley Power Alliance (WVPA), a Walmart e um off-taker privado adquiriram respetivamente 100 MW, 50 MW e 50 MW da capacidade do parque eólico”.

A EDP Renováveis é a maior proprietária e operadora de parques eólicos no Illinois, com uma capacidade operacional de 1201 MW. Para além de Harvest Ridge, a carteira da EDP Renováveis inclui os parques eólicos de Bright Stalk (McLean County e de 205 MW), de Rail Splitter (em Tazewel County e Logan County e de 100 MW), de Top Crop, (em LaSalle County e Grundy County e de 300 MW), e ainda o de Twin Groves, (em McLean County e de 398 MW). Com 53 parques eólicos, oito parques solares e sete escritórios regionais espalhados pela América do Norte, a EDP Renováveis já desenvolveu mais de 7500 MW e opera mais de 7200 MW em projetos de energia renovável.