Modelo britânica choca fãs ao mostrar-se sem facetas dentárias | Vídeo

Modelo surgiu (muito) diferente do habitual.

Katie Price tem estado com a família na Turquia. A modelo, de 42 anos, que foi notícia recentemente por ter partido os dois pés durante a viagem, ao saltar de um muro no parque temático Land of Legends, volta agora a dar que falar, tudo por causa dos seus dentes.

Através de um vídeo partilhado no YouTube, a britânica decidiu mostrar aos seus seguidores alguns dos momentos desta viagem, incluindo uma consulta de odontologia, onde mostrou os seus dentes depois de remover as facetas dentárias.

Conhecida por já se ter submetido a vários procedimentos dentários em busca do sorriso perfeito, Katie Price deixou os fãs chocados ao surgir notoriamente diferente.

A modelo já tinha revelado nas redes sociais que ia colocar dentes novos durante esta viagem à Turquia.