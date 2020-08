Já foram infetadas mais de 300 mil pessoas pelo novo coronavírus em Espanha

Nas últimas 24 horas foram registados mais 1.178 novos casos de covid-19 em Espanha. No total já foram infetadas 302.814 pessoas no país desde o início da pandemia. Foram ainda registados mais 26 óbitos desde ontem. Já morreram 28.498 pessoas no país desde o início da pandemia.

Apesar de terem sido registados 1.178 casos desde ontem verificou-se um aumento de 5.760 no número total de infeções devido à revisão dos números totais das autoridades de saúde espanholas, explicou o diretor do centro de coordenação de alertas e emergências sanitárias de Espanha, Fernando Simón. Durante o fim de semana não foram incluídos os dados das regiões da Catalunha, Madrid e Navarra, devido a problemas técnicos, o que explica este aumento.

Recorde-se que esta segunda-feira as autoridades de saúde espanholas anunciaram os dados dos três dias anteriores em relação à covid-19 e revelaram que foram registados mais 8.532 novos casos do novo coronavírus - dos quais 968 foram confirmados no domingo - e mais 27 óbitos no país.