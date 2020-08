Forte explosão em Beirute, no Líbano

Uma forte explosão abalou, esta terça-feira, Beirute, a capital do Líbano. As autoridades de Saúde do país já confirmaram a existência de vários feridos. A explosão foi ouvida em várias zonas da cidade.

Nas redes sociais, as imagens mostram uma grande coluna de fumo sobre a capital. A explosão terá causado destruição em larga escala. Vários edifícios e carros ficaram danificados. Algumas emissoras de televisão locais dizem que a explosão ocorreu no porto de Beirute.

O ministro da saúde libanês, Hamad Hasan, fala num "número elevado de feridos" e danos graves e já deu ordens para que todos os hospitais se preparem para receber as vítimas. Segundo o governante, a explosão ocorreu num navio que carregava fogo de artifício. Contudo, o tamanho da explosão está a levantar suspeitas sobre um possível ataque.

Até ao momento não há confirmação oficial sobre o que terá causado a explosão.