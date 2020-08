BCP agrava comissões nos depósitos

A partir de setembro, as contas Millennium Start, Conta U ( para os mais jovens) Millennium, Herança Indivisa e Standard vão pagar mensalmente 5,41 euros, contando já com o imposto selo. No total, os clientes vão gastar 64,9 euros por ano.

O BCP revelou que quem tiver mais de 10 mil euros depositado na conta vai passar a pagar manutenção.

O BCP divulgou no final de julho que teve lucros de 76 milhões de euros no primeiro semestre de 2020, uma diminuição de 55% face aos lucros de 169,8 milhões de euros no mesmo período de 2019.

Nos primeiros seis meses do ano, o banco constituiu 351,4 milhões de euros de imparidades (sobretudo para crédito), mais 108,8 milhões de euros do que as constituídas no mesmo período de 2019.