Mais 190 casos diários e cinco óbitos relacionados com o novo coronavírus em Itália

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 190 novos casos do novo coronavírus em Itália. Já foram infetadas 248.419 pessoas desde o início da pandemia no país.

Apesar de a subida ser ligeira, comparativamente aos dados lançados na segunda-feira, ocorreu um aumento no número de novas infeções - mais 31 casos. As autoridades de saúde italianas afirmam ainda que isto se pode dever ao número de testes de despiste ter sido o dobro do efetuado na segunda-feira.

Foram ainda registados mais cinco óbitos desde ontem. No total já morreram 35.171 pessoas em Itália.

Há 12.482 casos ativos no país. A grande maioria encontra-se a cumprir isolamento nas suas casas e apresentam sintomas ligeiros da doença. 41 encontram-se internadas em Unidades de Cuidados Intensivos.