ERA vende quase 4000 imóveis no primeiro semestre do ano

A ERA Portugal concretizou nos primeiros seis meses de 2020, a venda de cerca de 4 mil imóveis no valor de 529 milhões de euros. Segundo a imobiliária, o preço médio por imóvel situa-se nos 135.848 euros, tendo a imobiliária fechado o semestre com um valor de faturação de quase 29 milhões de euros em comissões de mediação imobiliária.

Ainda durante os primeiros seis meses do ano, a ERA registou o interesse de mais de 138 mil novos clientes compradores e conseguiu angariar 17 mil novos imóveis para venda.

“O ano de 2020 começou forte, mantendo a tendência de crescimento que se tem vindo a verificar nos últimos anos no setor, no entanto, com o surgimento da pandemia da Covid-19 em Portugal foi inevitável começarmos a sentir alguma estagnação no mercado”, afirma Rui Torgal, diretor geral da ERA Portugal. “Um período excecional que nos levou a trabalhar a partir de casa e a adaptar a forma como fazemos negócio. Atualmente, o setor imobiliário recupera a total dinâmica, ao mesmo tempo que continua a despertar interesse estrangeiro e a criar novas oportunidades”, acrescenta.

A juntar aos resultados, a ERA Portugal lançou recentemente uma nova campanha nacional de recrutamento, que disponibiliza 500 vagas para as mais de 200 agências em todo o país. A imobiliária tenciona aumentar o número de colaboradores da empresa, continuando, simultaneamente, a apostar em reter e atrair talento para dar resposta ao mercado imobiliário atual.