Cláudio Ramos reage ao regresso de Teresa Guilherme ao Big Brother

“Fazer o ‘Big Brother’ na edição que assinalou os seus vinte anos em Portugal foi um gigante presente do Universo", disse o apresentador numa publicação na sua conta oficial de Instagram.

Depois de a TVI ter anunciado o regresso de Teresa Guilherme ao Big Brother, o apresentador da mais recente edição do reality show, que terminou este domingo, Cláudio Ramos, já reagiu e diz estar a "torcer" pela apresentadora.

“Ver a Teresa de regresso ao formato é a certeza de que a televisão, como a vida, é feita de ciclos, de espaço para todos e de coisas bonitas. Faz sentido que assim seja quando temos memória. A memória é preciosa. Serei o primeiro a estar frente ao ecrã a ver. Como vi a vida toda. A torcer como tenho a certeza que a Teresa torceu por mim esta temporada. Boa sorte e bem-vinda de volta a casa”, afirmou o apresentador no Instagram.

Cláudio Ramos agradeceu ainda a oportunidade de apresentar esta edição do Big Brother, algo que o apresentador já tinha mencionado várias vezes ser um "sonho tornado realidade". “Fazer o ‘Big Brother’ na edição que assinalou os seus vinte anos em Portugal foi um gigante presente do Universo. Na minha opinião um caminho bonito é feito de espaço e oportunidades. Foi-me dado espaço e oportunidade. Agarrei ambos com toda a força que tinha e assim seguirei porque só consigo ser e fazer assim”, referiu na publicação.