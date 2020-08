Beirute diz que explosões terão tido origem em material explosivo em armazém. Há "centenas de baixas"

Georges Kettaneh, da Cruz Vermelha Libanesa, disse que há “centenas de baixas”, incluindo mortos e feridos. De acordo com agência estatal de notícias, só ao Centro Médico LAU-Hospital Rizk, no centro de Beirute, chegaram mais de 400 pessoas feridas.

Um oficial de segurança libanês confirmou que as explosões que abalaram esta terça-feira Beirute, a capital do Líbano, podem ter tido origem em materiais explosivos confiscados e armazenados há vários anos na zona portuária.

"Parece que há um armazém que contém materiais confiscados há vários anos. Parece que alguns desses materiais eram muito explosivos", disse o diretor-geral da Segurança Geral do Líbano, Abbas Ibrahim. "Os agentes estão a realizar uma investigação e dirão qual é a natureza do incidente", acrescentou, afastando a teoria de que se possa tratar de um ataque ou bombardemento com origem em Israel.

O porto de Beirute, onde terão tido origem as explosões, foi isolado pelas forças de segurança. O incidente deixou um rastro de destruição e já levou o Presidente libanês, Michel Aoun, a convocar uma reunião de urgência do Conselho Supremo de Defesa. Entretanto, também o primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, declarou um dia de luto nacional na quarta-feira.

Até ao momento não é conhecido o número exato das vítimas, mas as autoridades confirmam um elevado número de feridos e várias vítimas mortais. Georges Kettaneh, da Cruz Vermelha Libanesa, disse que há “centenas de baixas”, incluindo mortos e feridos.

De acordo com agência estatal de notícias, só ao Centro Médico LAU-Hospital Rizk, no centro de Beirute, chegaram mais de 400 pessoas feridas. O hospital alerta que não há camas suficientes para a quantidade pessoas que estão a necessitar de cuidados médicos.