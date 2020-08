Lembra-se das jovens que jogaram ténis em terraços vizinhos durante a quarentena? Federer preparou-lhes uma surpresa

As duas jovens que, durante o isolamento obrigatório, partilharam um vídeo no qual disputavam um jogo de ténis em diferentes terraços receberam uma visita especial.

Vittoria Oliveri e Carola Pessina foram surpreendidas por Roger Federer, enquanto achavam que estavam a dar mais uma entrevista. Questionadas sobre os seus jogadores favoritos, não hesitaram em mostrar que o suíço é um dos que mais admiram. “O meu jogador favorito é o Federer porque eu gosto como ele é em campo. Ele está sempre concentrado. Se eu o conhecesse, eu saltava para cima delepularia sobre ele ou ficaria fascinada", respondeu Vittoria Oliveri, de 13 anos.

Já Carola Pessina disse que "gostaria de ter a elegância de Federer enquanto joga e a potência de Nadal", acrescentou Carola Pessina, de 11 anos.

O vencedor do Grand Slam por 20 vezes apareceu na ‘hora h’ e deixou-as totalmente chocadas. “Eu quase desmaiei quando ele apareceu", contou Vittoria ao Times. "Não achei que ele fosse real. Pensei que fosse um manequim”, acrescentou

Os três acabaram por almoçar e jogar uma partida, que ficou gravada. “Ele percebeu as distâncias muito rápido e começou a fazer golpes entre as pernas de um terraço para outro, o que foi incrível”, contou ainda Vittoria, que, tal como Carola foi convidada, após o encontro, por Federer para ir para o acampamento de verão na Academia Rafa Nadal.

Incredible to see... again! One of the most spectacular and unusual tennis matches we have seen in a while. 📍 Liguria, Italy 🇮🇹 @rogerfederer #TheRooftopMatch pic.twitter.com/a7FfCSkvr0