Algarve com taxa de ocupação de 33,2% em julho

As unidades de alojamento do Algarve registaram uma taxa de ocupação global média / quarto de 33,2% no mês de julho, um valor 60,2% abaixo do registado em igual período de 2019.

Os dados foram divulgados esta quarta-feira pela pela AHETA - Associação dos Hoteleiros do Algarve que revela que o mercado britânico foi o que mais contribuiu para a descida (-91,1%), seguido pelos mercados irlandês (-91%), alemão (-58,9%) e holandês (-67,3%).

Do lado contrário, destaque para o mercado nacional que foi o que apresentou a menor descida (-8,3%), tendo representado 61,1% do total das dormidas.

A AHETA diz ainda que cerca de 22% das camas classificadas permaneceram encerradas, pelo que a percentagem de empreendimentos que ainda não reabriram é “bastante superior.

Já o volume de vendas apresentou uma descida face ao mesmo mês do ano anterior de 66%. Em valores acumulados, a ocupação cama regista uma descida medida de 62,9% desde janeiro e o volume de vendas uma quebra de 61,8%.