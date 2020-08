Fafá de Belém revela que foi vestida de noiva a um casamento para se vingar

Fafá de Belém fez uma revelação curiosa durante o programa ‘Que História É Essa, Porchat?' desta terça-feira. A cantora contou que, aos 16 anos, foi convidada para o casamento da irmã de um amigo e decidiu marcar presença vestida de noiva para se vingar da pessoa que estava a subir ao altar.

A artista relembra que a noiva não a suportava, mas decidiu convidá-la para a cerimónia porque os pais e a família a adoravam. Depois de a noiva lhe telefonar por obrigação para fazer o convite e a desprezar, Fafá decidiu vingar-se. "Só estou te convidando porque papai e mamãe gostam muito de você, por mim não te convidava’... Desliguei o telefone e falei 'que mulher abusada'”, lembrou.

"Naquele tempo, em Belém, eu sempre me vestia de algum personagem [para ir a festas]. Eu desenhava o modelo e mamãe costurava a roupa. Então, pedi para ela fazer um vestido de noiva", disse a cantora, de 63 anos.

"Assim que a noiva chegou e começou a subir a escadaria da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, que é a igreja mais importante de Belém, eu esperei ela entrar, colhi umas flores no jardim e entrei atrás dela. A noiva na frente sem me ver e eu caminhando atrás", recordou.

"Quando chegamos perto do altar, o padre viu duas mulheres vestidas de noiva se aproximando e não entendeu nada. Até que ela olhou para trás e me viu bem perto dela. Fiz uma cara (como quem quer dizer 'olha eu aqui') e fui sentar no meu lugar", rematou.