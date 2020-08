Praia da Nazaré interdita a banhos

A praia da Nazaré foi esta quarta-feira interditada a banhos pela Autoridade Regional de Saúde, depois de uma análise à qualidade da água ter revelado valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência para esta praia, encontrando-se a água imprópria para banhos.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) revela que ​“o Capitão do Porto e Comandante local da Polícia Marítima de Nazaré deu instruções para que se hasteasse a bandeira vermelha, alertando-se a população para as indicações em vigor”.

“A ação foi articulada entre a Autoridade Regional de Saúde, a Capitania do Porto, o Comando local da Polícia Marítima e a Câmara Municipal de Nazaré, a Agência Portuguesa do Ambiente – Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste, e a Associação de nadadores-salvadores da Nazaré”, informa a mesma nota.

Esta quarta-feira foi efetuada uma nova colheita para análise da água, sendo que as entidades envolvidas mantêm a monitorização da qualidade da água. Caso as análises mostrem que a qualidade está reposta, a interdição será levantada.