Número de casos diários em Espanha volta a aumentar

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 1.772 novos casos de covid-19 em Espanha. Este número representa uma subida significativa relativamente ao número partilhado pelas autoridades de saúde na terça-feira, quando foram registados 1.178 casos do novo coronavírus. Desde o início da pandemia já foram infetadas 305.767 pessoas no país.

Por outro lado, o número de óbitos registou uma descida significativa: nas últimas 24 horas foi confirmado apenas uma vítima mortal relacionada com a covid-19, enquanto na terça-feira tinham sido confirmados 28 óbitos. No total, já morreram 28.499 pessoas no país.