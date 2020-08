Homem com mandato de captura internacional detido no Aeroporto de Lisboa

O homem foi intercetado durante um controlo de fronteira feito a um voo proveniente de Dakar, capital do Senegal, com destino a Paris.

Um estrangeiro, indiciado pelo crime de tráfico de droga, foi detido, esta quarta-feira, no Aeroporto de Lisboa pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). O suspeito tinha um mandato de captura para extradição, emitido pela Suécia.

O homem foi intercetado durante um controlo de fronteira feito a um voo proveniente de Dakar, capital do Senegal, com destino a Paris, de acordo com um comunicado do SEF.

O suspeito irá agora ficar detido no Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, até ser presente ao Tribunal da Relação, uma data que o SEF não avança na nota.