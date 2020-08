Homem fratura pernas após saltar de falésia em praia de Lagoa

Os tripulantes da Estação Salva-vidas de Ferragudo prestaram assistência, esta quarta-feira, a um homem que fraturou os membros inferiores após ter saltado da falésia para o mar na Praia do Carvalho, no concelho de Lagoa, revelou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a AMN revela que no local também estiveram os Bombeiros Voluntários de Lagoa, que procederam a imobilização e estabilização da vítima, de 29 anos. O homem foi transportado por via marítima, através da embarcação da Estação Salva-vidas de Ferragudo, para a praia de Benagil, onde aguardava uma ambulância que o encaminhou para uma unidade hospitalar.

Segundo a mesma nota, na operação estiveram envolvidos "cinco operacionais da Estação Salva-vidas de Ferragudo, a embarcação ‘SR-26’, a viatura Amarok, os Bombeiros Voluntários de Lagoa com uma ambulância, uma mota de água com dois nadadores-salvadores da praia de Benagil e elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão”.k

“A Autoridade Marítima Nacional alerta todos os banhistas para a adoção de uma postura de segurança nos espaços balneares, onde se aconselha que não saltem de arribas ou falésias para a água, nem em locais que não conhecem”, alerta.