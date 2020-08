Intelcia vai criar 500 empregos

Contratações da empresa do grupo Altice visam reforçar as operações da Intelcia a nível nacional nas regiões de Lisboa, Porto, Castelo Branco, Coimbra e Caldas da Rainha.

A Intelcia Portugal, empresa do grupo Altice Portugal, atualmente com 2.400 colaboradores, vai contratar cerca de cinco centenas de colaboradores até ao final deste ano, para as suas operações a nível nacional (Lisboa, Porto, Castelo Branco, Coimbra e Caldas da Rainha), que se destinam a projetos em português, francês, inglês, italiano, alemão e castelhano, em diversos setores de atividade. Cerca de 10% destas novas contratações são para lugares com responsabilidade na gestão da empresa, nomeadamente para chefes de equipa e coordenadores de operações.

Numa altura em que o desemprego tem crescido este tipo de ações são fundamentais e Carla Marques, country-manager da Intelcia Portugal não tem dúvidas disso: «Consideramos que é um sinal extremamente positivo, que o crescimento da Intelcia em Portugal se possa traduzir no aumento do emprego. Temos consciência que o desemprego está a aumentar, fruto desta pandemia, e este voto de confiança que os nossos clientes nos dão em apostar nestas parcerias com a Intelcia, deixam-nos expectantes e esperançosos de um final de anos positivo».

Carla Marques destaca que era sabido que 2020 seria um ano particularmente desafiante para a Intelcia. E explica porquê: «As perspetivas de novos projetos internacionais e nacionais, proporcionarão oportunidades de carreira muito interessantes para os nossos colaboradores e para quem queira abraçar os nossos desafios. Para acompanhar este crescimento iremos necessitar de capital humano, em diversas áreas, destinam-se a novos projetos em português, francês, inglês, italiano, alemão e castelhano, em diversos setores de atividade. Cerca de 10% destas novas contratações são para lugares com responsabilidade na gestão da empresa, nomeadamente para chefes de equipa e coordenadores de operações».

É nas regiões de Lisboa, Porto, Castelo Branco, Coimbra e Caldas da Rainha que a empresa. A aposta no interior é importante, defende a country-manager da Intelcia Portugal. «Em Portugal temos como estratégia, ser o parceiro privilegiado no apoio às operações da Altice em território nacional dado que somos uma empresa do Grupo Altice, o mercado internacional através de operações multilingue e a ambição de ser um dos maiores players no mercado português na área de customer service. A localização dos sites já existentes do grupo Altice, reforça a aposta no interior e a valorização do talento nesta regiões».

20 anos de sucesso

A Intelcia é um ator global de outsourcing. Desde 2000, o grupo oferece aos seus clientes um serviço à medida dos padrões internacionais, combinando talentos, tecnologias e especialização, num modo flexível. Mas qual é a chave para o sucesso? «Há 20 anos que apoiamos os nossos clientes locais e internacionais, atuando em diversos setores e indústrias, na criação de valor e na otimização da experiência do cliente, com uma abordagem única de excelência operacional. A Intelcia está presente em 16 países, em 44 sites, fornecendo serviços globais de onshore e nearshore que dão resposta aos desafios da globalização, através de uma experiência em vários serviços, cobrindo toda a cadeia de valor da gestão de relacionamento com clientes».

Face a estes dados, não há dúvidas: «Dizemos com orgulho que contamos com a experiência e capacidade técnica dos nossos mais de 21.500 colaboradores, comprometidos com uma qualidade de serviço contínua, com a nossa proximidade e agilidade e o nosso espírito empreendedor», avança Carla Marques.

E acrescenta: «Assumimos que a nossa cultura corporativa está fortemente assente numa gestão orientada em valores e num DNA humano, integrando uma forte dimensão social que garante a sustentabilidade e continuidade das nossas operações, e é na gestão de RH que pretendemos ser diferentes no setor, através de uma atuação próxima, transparente, de confiança, de desenvolvimento de carreiras e de aposta na responsabilidade social».

Para o futuro as perspetivas são as melhores e a empresa está «otimista». «É objetivo da Intelcia, num futuro próximo continuar a expandir as nossas operações e abrir novos centros de contacto».